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Кількість загиблих від повеней і зсувів в Бразилії перевищила сотню

Суспільство | 18-02-2022, 07:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 172 172    
Кількість загиблих внаслідок зсувів у бразильському місті Петрополіс зросла до 104 людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Очікується, що кількість загиблих ростиме надалі. За офіційними даними, серед загиблих не менше ніж 13 дітей.

За попередніми підрахунками, зникло не менше 35 осіб.

Як зазначається, понад 420 людей були змушені залишити свої будинки, сховавшись у місцевих школах та інших тимчасових житлах.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 94 загиблих.

Нагадаємо:


Злива, що накрила Петрополіс, перевищили середні показники за лютий. Це була найсильніша злива, зареєстрована з 1932 року в Петрополісі.
Злива викликала зсуви. Будинки на схилах пагорбів були зруйновані, а автомобілі знесені, оскільки повені охопили вулиці міста.
Мер міста оголосив надзвичайний стан.
Довідково: Петрополіс, колись літня резиденція бразильського імператора, є популярним туристичним місцем. Проте його розташування свідчить про схильність до зсувів. Найгірший інцидент стався у 2011 році, коли понад 900 людей загинули в результаті селевих потоків у Петрополісі та сусідніх містах.
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