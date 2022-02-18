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ЗМІ: У Донецькій та Луганській областях перестав працювати зв'язок "Київстар" і "Водафон"
|Суспільство | 18-02-2022, 07:23
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|У Донецькій та Луганській областях перестав працювати стільниковий зв'язок.
Джерело: "Новини Донбасу"
Деталі: Зазначається, що мова йде про мобільних операторів "Водафон" та "Київстар". Уточнюється, щл станом 1:08 у Краматорську ловить "Водафон".
Водночас у користувачів LifeCell проблем зі зв'язком немає.
Технічні фахівці служби підтримки операторів повідомили "Новинам Донбасу", що не мають інформації, і попросили заповнити заявку на техобслуговування.
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