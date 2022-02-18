ЗМІ: У Донецькій та Луганській областях перестав працювати зв'язок "Київстар" і "Водафон" Суспільство | 18-02-2022, 07:23 0 168 У Донецькій та Луганській областях перестав працювати стільниковий зв'язок.



Джерело: "Новини Донбасу"



Деталі: Зазначається, що мова йде про мобільних операторів "Водафон" та "Київстар". Уточнюється, щл станом 1:08 у Краматорську ловить "Водафон".



Водночас у користувачів LifeCell проблем зі зв'язком немає.



Технічні фахівці служби підтримки операторів повідомили "Новинам Донбасу", що не мають інформації, і попросили заповнити заявку на техобслуговування.