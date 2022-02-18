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Продаж наркотиків поблизу львівського ліцею: справу передано до суду
|Суспільство | 18-02-2022, 14:33
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Прокурорами Франківської окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого 23-річного мешканця Львівщини, якого обвинувачують у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
У листопаді минулого року поблизу одного з ліцеїв Львова працівники поліції затримали чоловіка, який при собі зберігав пакетики із канабісом. Окрім цього, правоохоронці з’ясували, що чоловік попередньо встиг зробити декілька “закладок” зазначеної наркотичної речовини. У ході розслідування обвинувачений визнав свою вину у повному обсязі.
Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її' вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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