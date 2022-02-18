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Майже 227 млн грн задекларувано доходів за 2021 рік громадянами Львівщини з початку цього року

Суспільство | 18-02-2022, 15:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    


Триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2021 року.

Станом на 15.02.2022 року до податкових органів Львівщини громадянами подано 1 386 декларацій про майновий стан і доходи за 2021 рік та задекларовано доходів на суму майже 227 млн гривень. Про це повідомила заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Галина Романишин.

Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи, подано 327 декларацій та задекларовано понад 61 млн гривень.

З них, найактивнішими декларантами були громадяни, які отримали майно у спадщину чи в подарунок 160 декларацій із задекларованим доходом від успадкування майна на суму 48 млн грн, від надання майна в оренду – 65 декларацій на суму 4,7 млн грн, інвестиційний дохід – 12 декларацій на суму 7,4 млн грн, іноземний дохід задекларували 23 громадяни на суму 1,4 млн гривень.

До сплати за результатами декларування нараховано 4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 0,8 млн грн військового збору.





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