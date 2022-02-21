На Донбасі окупанти обстрілами пошкодили 104 житлових будинки Суспільство | 21-02-2022, 07:25 0 92 За 4 доби під час обстрілів окупанти на Донбасі пошкодили 104 житлових будинки.



Джерело: керівник місії "Проліска" Євген Каплін у Facebook



Пряма мова: "За минулу ніч і сьогоднішній день (неділю – ред.) під час обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних жителів".



"З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній Уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів.



4 особи отримали контузії та мінно-вибухові поранення".



Деталі: Щодо 22 пошкодження будинків, Каплін уточняє, що це сталося у населених пунктах:



с. Новогнатівка (14 будинків)

с. Побєда (4 будинки)

с. Славне (1 будинок)

смт Південне (1 будинок)

с. Малинове (1 будинок)

смт Луганське (1 будинок).

Нагадаємо: Автомобіль гуманітарної місії "Проліска" потрапив під обстріл збройних формувань РФ у районі Новоіванівки Луганської області.