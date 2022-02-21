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На Донбасі окупанти обстрілами пошкодили 104 житлових будинки
|Суспільство | 21-02-2022, 07:25
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|За 4 доби під час обстрілів окупанти на Донбасі пошкодили 104 житлових будинки.
Джерело: керівник місії "Проліска" Євген Каплін у Facebook
Пряма мова: "За минулу ніч і сьогоднішній день (неділю – ред.) під час обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних жителів".
"З початку ескалації бойових дій, протягом останніх 4 днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній Уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів.
4 особи отримали контузії та мінно-вибухові поранення".
Деталі: Щодо 22 пошкодження будинків, Каплін уточняє, що це сталося у населених пунктах:
с. Новогнатівка (14 будинків)
с. Побєда (4 будинки)
с. Славне (1 будинок)
смт Південне (1 будинок)
с. Малинове (1 будинок)
смт Луганське (1 будинок).
Нагадаємо: Автомобіль гуманітарної місії "Проліска" потрапив під обстріл збройних формувань РФ у районі Новоіванівки Луганської області.
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