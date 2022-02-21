Протести в Канаді: поліція Оттави взяла під контроль центральні вулиці Суспільство | 21-02-2022, 07:42 0 90 В Оттаві поліція припинила антикарантинні протести, які охопили місто 3 тижні тому і блокували рух центральною частиною.



Джерело: Укрінформ



Деталі: Протягом останніх трьох днів правоохоронці змогли відтіснити протестувальників з більшості центральних вулиць.



Хоча нечисленні мітинги досі тривають, прилеглі до будівлі парламенту райони – під контролем правоохоронців.



За даними поліції Оттави, арештовано близько 150 осіб, кілька людей постраждали від сльозогінного газу.



Окрім того, евакуйовано понад 50 автомобілів – мер міста Джим Вотсон вже висловив намір конфіскувати їх та виставити на продаж, аби покрити збитки, яких місто зазнало через протести.





Що передувало: Канадська поліція почала арештовувати протестувальників у рамках операції з припинення тритижневої блокади Оттави.



Поліція Оттави заявила, що заарештувала 170 осіб у рамках припинення блокади столиці Канади, проте акції протесту тривають у місті Сюррей.



Передісторія:



29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників. Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.

Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.

Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.

15 лютого прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив, що уряд застосує Закон про надзвичайні ситуації.