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Окупанти за минулу добу 80 разів відкривали вогонь

Суспільство | 21-02-2022, 09:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 138 138    
За добу 20 лютого гібридні війська Росії 80 разів відкривали вогонь, з початку поточної доби вели обстріли 8 разів.
Окупанти за минулу добу 80 разів відкривали вогонь

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".

Деталі: Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.

За поточну добу російські найманці 8 разів "зривали тишу".

З мінометів та артилерії окупанти обстріляли:

двічі Талаківку і Водяне
Піщевик
Красногорівку
Мемрик
Станицю Луганську
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.
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