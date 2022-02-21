Окупанти за минулу добу 80 разів відкривали вогонь Суспільство | 21-02-2022, 09:40 0 138 За добу 20 лютого гібридні війська Росії 80 разів відкривали вогонь, з початку поточної доби вели обстріли 8 разів.





Джерело: ранкове зведення штабу ООС



Дослівно: "Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".



Деталі: Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.



За поточну добу російські найманці 8 разів "зривали тишу".



З мінометів та артилерії окупанти обстріляли:



двічі Талаківку і Водяне

Піщевик

Красногорівку

Мемрик

Станицю Луганську

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.