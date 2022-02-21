|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Окупанти за минулу добу 80 разів відкривали вогонь
|Суспільство | 21-02-2022, 09:40
| 0 138
|
|За добу 20 лютого гібридні війська Росії 80 разів відкривали вогонь, з початку поточної доби вели обстріли 8 разів.
Джерело: ранкове зведення штабу ООС
Дослівно: "Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".
Деталі: Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.
За поточну добу російські найманці 8 разів "зривали тишу".
З мінометів та артилерії окупанти обстріляли:
двічі Талаківку і Водяне
Піщевик
Красногорівку
Мемрик
Станицю Луганську
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.
|
|