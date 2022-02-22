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Галина Романишин, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, про декларування доходів мільйонерами

Суспільство | 21-02-2022, 13:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 207 207    




За результатами цьогорічної деклараційної кампанії до контролюючих органів Львівщини доходи в розмірі понад 1 мільйон гривень за 2021 рік станом на 15.02.2022 року задекларували 23 громадян Львівщини. В результаті декларування мільйонери мають додатково до бюджетів сплатити 0,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 0,1 млн грн військового збору. Про це повідомила заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Галина Романишин.




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