Галина Романишин, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області, про декларування доходів мільйонерами Суспільство | 21-02-2022, 13:19 0 207







За результатами цьогорічної деклараційної кампанії до контролюючих органів Львівщини доходи в розмірі понад 1 мільйон гривень за 2021 рік станом на 15.02.2022 року задекларували 23 громадян Львівщини. В результаті декларування мільйонери мають додатково до бюджетів сплатити 0,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 0,1 млн грн військового збору. Про це повідомила заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Галина Романишин.









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