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Понад 1 млрд грн сплачено до державного цільового фонду платниками єдиного внеску Львівщини в січні 2022 року
|Суспільство | 21-02-2022, 13:20
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У січні 2022 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становлять майже 1 226 млн грн, що на понад 185 млн грн або на 17,8 відс більше, ніж у січні 2021 року.
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