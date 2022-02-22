Понад 1 млрд грн сплачено до державного цільового фонду платниками єдиного внеску Львівщини в січні 2022 року Суспільство | 21-02-2022, 13:20 0 210





У січні 2022 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становлять майже 1 226 млн грн, що на понад 185 млн грн або на 17,8 відс більше, ніж у січні 2021 року.









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