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Понад 2 000 проєктів місцевих ініціатив подали громади Львівщини

Суспільство | 21-02-2022, 19:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 166 166    
Подача заявок на обласні конкурси місцевих ініціатив та регіонального розвитку в межах Комплексної програми регіонального розвитку завершено сьогодні, 21 лютого.

Як зазначили у відділі реалізації проєктів регіонального розвитку, о 18.00 прийом заявок зупинено, хоча робота з поданими заявками триватиме ще впродовж 20 днів.

«Ми реєструємо проєкти, найбільша кількість яких надійшла до нас за останні п’ять днів. Варто зауважити, що таку тенденцію активності громад ми спостерігали впродовж усього часу проведення конкурсу.

На сьогодні подано 2001 проєкт, понад 1100 уже зареєстровано, ще майже 600 знаходиться на опрацюванні. Тому ми очікуємо, що цього року кількість проєктів буде на рівні минулих років.

Також ми ознайомлюємося з резюме експертів, які подалися на участь у експертній комісії з оцінки проєктів. Це близько 50 фахівців з різних сфер. Найближчим часом ми проведемо засідання комісії, яка відбере кращих експертів, відтак їм будуть передані проєкти для оцінки», - повідомила начальник відділу Олена Гвоздик.

Нагадаємо, на реалізацію Комплексної програми регіонального розвитку на 2022 рік з обласного бюджету передбачено 132 млн грн по 66 млн грн на кожен конкурс.
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