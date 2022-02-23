Незаконна порубка дерев на Львівщині – справу скеровано до суду Суспільство | 22-02-2022, 12:11 0 207



Прокурорами Жовківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 65-річного мешканця Львівщини за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 246 КК України).



Слідством встановлено, що на початку лютого поточного року обвинувачений здійснив незаконну порубку дерев на понад 25 тис грн. Так, перебуваючи на території одного з лісових господарств, чоловік зрубав дві сосни чим заподіяв істотну шкоду державі.



Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури