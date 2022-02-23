|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже 1 млн грн туристичного збору надійшло до місцевих бюджетів Львівської області від юридичних осіб Львівщини
|Суспільство | 22-02-2022, 15:01
| 0 174
|
Протягом січня 2022 року по туристичному збору з юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 0,8 млн грн, що складає 329,8 відс індикативу (0,2 млн гривень). Порівняно з січнем 2021 року (0,2 млн грн) надходження збільшилися на 0,6 млн гривень.
Читайте нас у соцмережах:
Instagram – ГУ ДПС у Львівській області (tax_service_lviv)
Telegram – ДПС у Львівській області (https://t.me/tax_service_Lviv)
Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv
YouTube – ДПС у Львівській області
(https://www.youtube.com/channel/ ДПС у Львівській області )
Cубсайт Територіальних органів ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/
|
|