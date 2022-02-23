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Майже 1 млн грн туристичного збору надійшло до місцевих бюджетів Львівської області від юридичних осіб Львівщини

Суспільство | 22-02-2022, 15:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 174 174    

Протягом січня 2022 року по туристичному збору з юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 0,8 млн грн, що складає 329,8 відс індикативу (0,2 млн гривень). Порівняно з січнем 2021 року (0,2 млн грн) надходження збільшилися на 0,6 млн гривень.



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