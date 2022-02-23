Заволодіння понад чвертю мільйона гривень бюджетних коштів на реконструкції спортзалу у центрі Львова – підозрюють підрядника Суспільство | 22-02-2022, 17:52 0 152



За процесуального керівництва прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 35-річному директору підрядного підприємства у незаконному заволодінні майном та службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.366 КК України).

За даними слідства, у грудні 2019 року між Львівською обласною дитячо-юнацькою спортивною школою та очолюваним підозрюваним товариством було укладено договір на реконструкцію спортивного залу. З метою заволодіння коштами державного бюджету директор товариства склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості, значно завищивши вартість виконаних робіт. В подальшому вказані документи були підписані директором школи та стали підставою для перерахування коштів на рахунок підрядника.

Таким чином, останній заволодів бюджетними коштами на суму понад 270 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури