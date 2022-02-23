Хабар за встановлення втрати працездатності – викрито заввідділення Львівської обласної клінічної лікарні Суспільство | 22-02-2022, 17:56 0 155









За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито завідувача відділення комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна лікарня" на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



За даними слідства, лікар, будучи головою лікарсько-експертної комісії, вимагав та одержав 1 500 дол США від працівника підприємства за надання висновку щодо втрати працездатності внаслідок хронічних професійних захворювань.



Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі усієї суми неправомірної вигоди.



Наразі тривають слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення лікарю про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури