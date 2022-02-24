Covid: Україна сьома у світі за добовою смертністю Суспільство | 23-02-2022, 08:35 0 171 За добу 21 лютого у світі виявили 1 623 824 випадки COVID-19.





Джерело: Worldometers



Деталі: Зокрема у Німеччині – 158 507 заражень, у Росії – 135 172, у Бразилії – 101 285. Крім того, у Південній Кореї – 99 550 випадків, у Франції – 97 382.



Україна, де 24 440 заражень, на 18 місці у світі між Австралією та Іспанією. У Європі – восьма.



8 658 людей у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна (287 смертей) на 7 місці у світі і на 5 – серед європейських країн.





Нагадаємо: 21 лютого в Україні у лікарні з ковідом потрапили 1 553 особи, одужали 33 238 осіб.