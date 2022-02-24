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Надання довідки про відсутність заборгованості
|Суспільство | 23-02-2022, 12:26
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733.
Також звертаємо увагу, що з метою отримання Довідки платник подає заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку.
Заява подається за вибором платника, зокрема, в електронній формі - на адресу державної податкової інспекції за основним місцем обліку платника через приватну частину Електронного кабінету з дотриманням вимог законів України.
Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві. Довідку, яка містить QR-код для здійснення автентифікації інформації, платник податків самостійно може завантажити через Електронний кабінет, в підрозділі «Довідка про відсутність заборгованості» розділу «Реєстри».
Видрукована Довідка може бути подана за місцем вимоги, оскільки вірогідність її підтверджується спеціальним QR-кодом.
Для перевірки за QR-кодом Довідки, необхідно просканувати код, після чого автоматично здійснюється перехід на сторінку Електронного кабінету на офіційному вебпорталі ДПС.
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