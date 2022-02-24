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З початку цього року до місцевих бюджетів Львівської області від платників єдиного податку надійшло майже 358 млн гривень
|Суспільство | 23-02-2022, 15:04
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Надходження єдиного податку у січні 2022 року склали 357,5 млн грн, що порівняно з січнем 2021 року більше на 48,2 відс або на 116,2 млн гривень.
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