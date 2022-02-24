Незаконна порубка дерев у Жовківському лісництві – на лаві підсудних місцевий мешканець Суспільство | 23-02-2022, 20:19 0 115







Прокурори Жовківської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 246 КК України).



За даними слідства, у лютому поточного року у Жовківському лісництві обвинувачений разом із своїм товаришем, якого він запевнив у наявності документів на порубку, здійснив незаконну порубку сосен на майже 34 тис грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури