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Незаконна порубка дерев у Жовківському лісництві – на лаві підсудних місцевий мешканець
|Суспільство | 23-02-2022, 20:19
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Прокурори Жовківської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 246 КК України).
За даними слідства, у лютому поточного року у Жовківському лісництві обвинувачений разом із своїм товаришем, якого він запевнив у наявності документів на порубку, здійснив незаконну порубку сосен на майже 34 тис грн.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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