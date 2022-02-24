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Держприкордонслужба очікує на резервістів. У чотириденний термін необхідно з’явитися до прикордонних підрозділів

Суспільство | 23-02-2022, 22:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    

Держприкордонслужба очікує на резервістів. У чотириденний термін необхідно з’явитися до прикордонних підрозділів


В умовах нарощення агресії РФ та з метою підвищення реагування на зміни в обстановці Державна прикордонна служба України призиває кілька тисяч резервістів.

Призов відбувається згідно з наказом Верховного Головнокомандувача Збройних сил України від 22.02.2022.

Відомство закликає резервістів оперативного резерву в чотириденний строк прибути до відповідних органів Держприкордонслужби. Призову підлягають особи рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу віком до 60 років.

Також звертаємось до військовозобов’язаних, хто раніше проходив службу в прикордонному відомстві та хто не встиг потрапити до військового оперативного резерву, долучатися до оборони країни. У ці складні для держави часи ви потрібні Україні. Перемога може бути тільки спільна.

Наголошуємо, що згідно з вимогами Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» резервісти мають з’явитися до військових частин або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Додамо, громадяни можуть звертатися до найближчих органів Державної прикордонної служби України незалежно від місця перебування на військовому обліку.

Також українське законодавство передбачає збереження за резервістами робочого місця та середньомісячної зарплати.
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