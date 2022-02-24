Як діяти під час оповіщення та у складних ситуаціях: рекомендації для мешканців Суспільство | 24-02-2022, 11:34 0 56 Міське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони роз’яснює, як діяти мешканцям, коли чують сигнали оповіщення «Увага всім». Водночас, департамент з питань цивільного захисту ЛОДА розробив рекомендації для населення щодо дій у різних складних ситуаціях: при загрозі масових заворушень і бойових дій, при виявленні підозрілого предмету тощо.



Так, уривчасте звучання електросирени означає сигнал «УВАГА ВСІМ». Почувши його, необхідно негайно увімкнути телеприймачі на телеканали «UA: ЛЬВІВ» та «Перший Західний». Увімкнути радіостанції «Українське радіо Львів» на частоті 103.3 FM та «Радіо ПЕРШЕ» на частоті 88,2 FM.



Якщо у цей час не маєте доступу до телебачення та радіо, зателефонуйте на багатоканальний безкоштовний телефон 0 800 600 491. Також інформацію буде оприлюднено на каналі «Оповіщення цивільного захисту» у месенджері Telegram.



Зауважимо, сьогодні від Державної служби надзвичайних ситуацій України надійшов сигнал «Повітряна тривога», тож за цим сигналом увімкнули систему оповіщення у Львівській області.



Зокрема, під час цієї тривоги звучить такий текст: «Громадяни! Повітряна тривога! Відключить світло, газ, вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь найпростішого укриття підвального типу або заховайтися на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони».



Натомість, про відвій повітряної тривоги буде повідомлено також за сигналами оповіщення, й буде звучати таке повідомлення: «Відбій повітряної тривоги! Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готовим до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони».



