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Уряд проплатив товари критичного імпорту – Шмигаль
|Суспільство | 24-02-2022, 22:50
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Уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.
"Ми сьогодні ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану", – сказав він.
Премʼєр додав, що фінансово-економічний блок уряду продовжує працювати спільно з Національним банком.
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