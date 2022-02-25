Уряд проплатив товари критичного імпорту – Шмигаль Суспільство | 24-02-2022, 22:50 0 66



Уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну.



Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.



"Ми сьогодні ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану", – сказав він.



Премʼєр додав, що фінансово-економічний блок уряду продовжує працювати спільно з Національним банком.