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Anonymous заявили, що ведуть кібервійну проти Росії — сайт Russia Today уже не працює
|Суспільство | 25-02-2022, 08:36
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|Група Anonymous оголосила, що веде "кібервійну" проти російської влади.
Джерело: Anonymous у Twitter, "Чесно"
Дослівно: "Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду".
Оновлено: Згодом в Anonymous повідомили, що сайт пропагандистського каналу Russia Today не працює.
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