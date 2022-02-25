Anonymous заявили, що ведуть кібервійну проти Росії — сайт Russia Today уже не працює Суспільство | 25-02-2022, 08:36 0 39 Група Anonymous оголосила, що веде "кібервійну" проти російської влади.



Джерело: Anonymous у Twitter, "Чесно"



Дослівно: "Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду".



Оновлено: Згодом в Anonymous повідомили, що сайт пропагандистського каналу Russia Today не працює.