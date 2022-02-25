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Двоє російських загарбників здалися в полон

Суспільство | 25-02-2022, 08:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 36 36    
Міноборони повідомляє, що російські загарбники здаються в полон, зокрема йдеться про ще двох полонених.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Загарбники здаються в полон.

Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде".

Деталі: Полонені розповіли, що їх залучали до військових навчань в окупованому Криму, звідки й відбулася перекидка російських десантників.

За їхніми словами, вони не знали, куди летять, і навіть після висадки не розуміли, де знаходяться.
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