Двоє російських загарбників здалися в полон Суспільство | 25-02-2022, 08:45 0 36 Міноборони повідомляє, що російські загарбники здаються в полон, зокрема йдеться про ще двох полонених.



Джерело: Міноборони



Дослівно: "Загарбники здаються в полон.



Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде".



Деталі: Полонені розповіли, що їх залучали до військових навчань в окупованому Криму, звідки й відбулася перекидка російських десантників.



За їхніми словами, вони не знали, куди летять, і навіть після висадки не розуміли, де знаходяться.