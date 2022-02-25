Російські військові захопили два авто ЗСУ, мчать у центр Києва, за ними колона росвантажівок Суспільство | 25-02-2022, 09:36 0 161 Російські військові захопили два авто ЗСУ, мчать у центр Києва, за ними слідує колона російських вантажівок.



Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, Сухопутні війська ЗСУ



Пряма мова Маляр: "Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок".



Деталі: Заступник міністра додала, що вони обов’язково будуть знешкоджені.



Сухопутні війська ЗСУ: "УВАГА! Противник використовує нашу техніку!



Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.



Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.





Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України".



ЗСУ просять громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.