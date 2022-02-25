|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Російські військові захопили два авто ЗСУ, мчать у центр Києва, за ними колона росвантажівок
|Суспільство | 25-02-2022, 09:36
| 0 161
|
|Російські військові захопили два авто ЗСУ, мчать у центр Києва, за ними слідує колона російських вантажівок.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, Сухопутні війська ЗСУ
Пряма мова Маляр: "Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок".
Деталі: Заступник міністра додала, що вони обов’язково будуть знешкоджені.
Сухопутні війська ЗСУ: "УВАГА! Противник використовує нашу техніку!
Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.
Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.
Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України".
ЗСУ просять громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|80% пасажирських потягів курсують країною – Укрзалізниця...
|25-02-2022, 11:53
| >>>
|Українці взяли в полон росіянина з ОМОНу...
|25-02-2022, 11:50
| >>>
|Російські військові захопили два авто ЗСУ, мчать у центр Києва, за ними колона росвантажівок...
|25-02-2022, 09:36
| >>>
|Став відомий можливий план захоплення Києва...
|25-02-2022, 09:00
| >>>
|Двоє російських загарбників здалися в полон...
|25-02-2022, 08:45
| >>>
|Facebook запровадив нову функцію для українців — можна приховати всі пости від незнайомців...
|25-02-2022, 08:43
| >>>
|Anonymous заявили, що ведуть кібервійну проти Росії — сайт Russia Today уже не працює...
|25-02-2022, 08:36
| >>>
|