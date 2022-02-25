Українці взяли в полон росіянина з ОМОНу Суспільство | 25-02-2022, 11:50 0 131 Українські правоохоронці затримали військовослужбовця російського ОМОНу, який прибув воювати до України з Кемеровської області.





Джерело: поліція Київської області



Деталі: Затриманий росіянин сказав, що прибув із Кемеровської області. За його словами, його керівництво сказало йому, що він їде на військові навчання.



Він сказав, що не є солдатом строкової служби і взагалі ОМОН призначений для виконання оперативних завдань у міському середовищі.



Полонений сказав, що їх перекинули до України на машинах.