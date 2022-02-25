80% пасажирських потягів курсують країною – Укрзалізниця Суспільство | 25-02-2022, 11:53 0 117 Близько 80% пасажирських поїздів Укрзалізниці продовжують курсувати країною, вони не дотримуються графіку і змінюють маршрути, але здійснюють перевезення.



Джерело: Укрзалізниця у Telegram



Дослівно УЗ: "На жаль, дотримуватися графіка наразі неможливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного "вікна" для проїзду".



Деталі: Залізничники роблять все, щоб люди могли пересуватись країною та покидати небезпечні зони.



Евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова планується після 13:00.



Після цього курсування швидкісних поїздів тимчасово обмежать. Вивезення людей продовжать вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.