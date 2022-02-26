   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 26/02/2022 Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова...>> Затори на в'їзді до Львівської області: люди лишають авто або ночують просто неба...>> Росіяни намагаються зруйнувати ТЕЦ-6, на Троєщині лунають вибухи...>> Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину...>> Росія єдина ветувала резолюцію Радбезу ООН про зупинку вторгнення в Україну...>> США анонсували новий пакет "нелетальної та летальної" допомоги...>> Зеленський: Ця ніч буде дуже важкою, вирішується доля України...>> Басков і ще деякі російські знаменитості підтримали війну в Україні...>> На Вінниччині українські льотчики збили російський винищувач...>> Білий дім оголосив санкції проти Путіна...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
День єднання: Зеленський заявив, що українців об'єднує бажання жити в мирі...
 >>> 
Підстав для введення воєнного стану немає – Резніков...
 >>> 
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
До 7 років за ґратами засуджено мешканця Самбірщини за смерть батька...
08-02-2022, 17:27  >>> 
Довічне позбавлення волі за подвійне вбивство – мешканцю Стрийщини винесено вирок...
04-02-2022, 19:09  >>> 
17 людей померли від отруєного кокаїну в Буенос-Айрес, понад 50 — у лікарні...
03-02-2022, 07:25  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих...
22-02-2022, 09:22  >>> 
Головний лікар Англії: Очікуємо появу нових Covid-варіантів, стійких до вакцин...
22-02-2022, 07:35  >>> 
Південна Корея — у п'ятірці країн-лідерів за щоденною захворюваністю на Covid-19...
18-02-2022, 07:27  >>> 

Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину

Суспільство | 26-02-2022, 02:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    
Минулої ночі 25 лютого, під час бомбардування, колишня народна депутатка від "Самопомочі" Ганна Гопко народила дочку у пологовому будинку в Києві.

Джерело: Гопко у Facebook

Деталі: Доньку мама назвала Міа. Лікарня, де приймали пологи, так описала обстановку у цей день: "Три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному - поранені..."

Пряма мова Гопко: "Мія народилася цієї ночі в стресовій обстановці - бомбардування Києва.

Її мама щаслива після цих складних пологів і негайно вирушає до укриття.

Коли Путін вбиває українців, ми звертаємося до матерів у Росії та Білорусі із закликом протестувати проти війни Росії в Україні".


Нагадаємо: Гопко була депутаткою Верховної Ради минулого, 8-го скликання. Очолювала комітет парламенту у закордонних справах.
   Новини по темі: Суспільство
Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину...
26-02-2022, 02:57  >>> 
80% пасажирських потягів курсують країною – Укрзалізниця...
25-02-2022, 11:53  >>> 
Українці взяли в полон росіянина з ОМОНу...
25-02-2022, 11:50  >>> 
Російські військові захопили два авто ЗСУ, мчать у центр Києва, за ними колона росвантажівок...
25-02-2022, 09:36  >>> 
Став відомий можливий план захоплення Києва...
25-02-2022, 09:00  >>> 
Двоє російських загарбників здалися в полон...
25-02-2022, 08:45  >>> 
Facebook запровадив нову функцію для українців — можна приховати всі пости від незнайомців...
25-02-2022, 08:43  >>> 
   АктуальноАктуально
Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова...
26-02-2022, 03:08  >>> 
Росіяни намагаються зруйнувати ТЕЦ-6, на Троєщині лунають вибухи...
26-02-2022, 03:03  >>> 
На Вінниччині українські льотчики збили російський винищувач...
26-02-2022, 00:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
Росія єдина ветувала резолюцію Радбезу ООН про зупинку вторгнення в Україну...
26-02-2022, 01:48  >>> 
США анонсували новий пакет "нелетальної та летальної" допомоги...
26-02-2022, 01:46  >>> 
Зеленський: Ця ніч буде дуже важкою, вирішується доля України...
26-02-2022, 00:45  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Проти українців почалася фішингова атака, ворогу потрібні дані – Держспецзв’язку...
25-02-2022, 09:34  >>> 
ЄС повідомив деталі нових санкцій проти Росії за війну в Україні...
25-02-2022, 09:16  >>> 
Patreon пояснив, куди зникла сторінка “Повернись живим”...
25-02-2022, 08:54  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину...
26-02-2022, 02:57  >>> 
80% пасажирських потягів курсують країною – Укрзалізниця...
25-02-2022, 11:53  >>> 
Українці взяли в полон росіянина з ОМОНу...
25-02-2022, 11:50  >>> 
   ВладаВлада
"Нормандські радники" не ухвалили жодного документу — перемовини тривали понад 8 годин...
11-02-2022, 07:25  >>> 
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
   КультураКультура
Помер український режисер Геннадій Тарасуль...
09-02-2022, 07:41  >>> 
МОН скасувало наказ про перевибори у Могилянці...
04-02-2022, 01:51  >>> 
З нагоди Китайського Нового року для українців віртуально відкрили музеї...
02-02-2022, 13:09  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
03:08 Росіяни в чужій формі розстріляли бійців на КПП біля Василькова
03:06 Затори на в'їзді до Львівської області: люди лишають авто або ночують просто неба
03:03 Росіяни намагаються зруйнувати ТЕЦ-6, на Троєщині лунають вибухи
02:57 Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину
01:48 Росія єдина ветувала резолюцію Радбезу ООН про зупинку вторгнення в Україну
01:46 США анонсували новий пакет "нелетальної та летальної" допомоги
00:45 Зеленський: Ця ніч буде дуже важкою, вирішується доля України
00:33 Басков і ще деякі російські знаменитості підтримали війну в Україні
00:30 На Вінниччині українські льотчики збили російський винищувач
00:20 Білий дім оголосив санкції проти Путіна

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования