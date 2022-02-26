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Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину
|Суспільство | 26-02-2022, 02:57
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|Минулої ночі 25 лютого, під час бомбардування, колишня народна депутатка від "Самопомочі" Ганна Гопко народила дочку у пологовому будинку в Києві.
Джерело: Гопко у Facebook
Деталі: Доньку мама назвала Міа. Лікарня, де приймали пологи, так описала обстановку у цей день: "Три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному - поранені..."
Пряма мова Гопко: "Мія народилася цієї ночі в стресовій обстановці - бомбардування Києва.
Її мама щаслива після цих складних пологів і негайно вирушає до укриття.
Коли Путін вбиває українців, ми звертаємося до матерів у Росії та Білорусі із закликом протестувати проти війни Росії в Україні".
Нагадаємо: Гопко була депутаткою Верховної Ради минулого, 8-го скликання. Очолювала комітет парламенту у закордонних справах.
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