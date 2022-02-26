Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину Суспільство | 26-02-2022, 02:57 0 84 Минулої ночі 25 лютого, під час бомбардування, колишня народна депутатка від "Самопомочі" Ганна Гопко народила дочку у пологовому будинку в Києві.



Джерело: Гопко у Facebook



Деталі: Доньку мама назвала Міа. Лікарня, де приймали пологи, так описала обстановку у цей день: "Три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному - поранені..."



Пряма мова Гопко: "Мія народилася цієї ночі в стресовій обстановці - бомбардування Києва.



Її мама щаслива після цих складних пологів і негайно вирушає до укриття.



Коли Путін вбиває українців, ми звертаємося до матерів у Росії та Білорусі із закликом протестувати проти війни Росії в Україні".





Нагадаємо: Гопко була депутаткою Верховної Ради минулого, 8-го скликання. Очолювала комітет парламенту у закордонних справах.