Червона гілка метро в Києві працює лише як укриття, їдуть лише зелена та синя Суспільство | 26-02-2022, 09:02 0 106 У Києві станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття, синя та зелена гілка наразі працюють в штатному режимі.



Джерело: речниця столичного метро Наталка Макогон



Пряма мова: "Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!



Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.



У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори".



Деталі: В місті час від часу оголошують цивільну тривогу, громадян просят заховатися в укриття.



Що передувало: Мер столиці Віталій Кличко та президент Володимир Зеленський попереджали, що Київ чекає важка ніч.





Вранці 26 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація в Києві контрольована на 100%, і в Росії немає жодних шансів захопити місто.