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Червона гілка метро в Києві працює лише як укриття, їдуть лише зелена та синя
|Суспільство | 26-02-2022, 09:02
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|У Києві станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття, синя та зелена гілка наразі працюють в штатному режимі.
Джерело: речниця столичного метро Наталка Макогон
Пряма мова: "Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!
Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.
У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори".
Деталі: В місті час від часу оголошують цивільну тривогу, громадян просят заховатися в укриття.
Що передувало: Мер столиці Віталій Кличко та президент Володимир Зеленський попереджали, що Київ чекає важка ніч.
Вранці 26 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація в Києві контрольована на 100%, і в Росії немає жодних шансів захопити місто.
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