У Києві снаряд РФ влучив у житловий будинок Суспільство | 26-02-2022, 09:06 0 106 У Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання російського снаряду в житловий будинок.



Джерело: ДСНС, мер Києва Віталій Кличко у Telegram







Дослівно ДСНС: "26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).



Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація".



Деталі: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в будинок влучила ракета.



Дослівно Кличко: "У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди".