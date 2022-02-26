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У Києві снаряд РФ влучив у житловий будинок
|Суспільство | 26-02-2022, 09:06
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|У Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання російського снаряду в житловий будинок.
Джерело: ДСНС, мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Дослівно ДСНС: "26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).
Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація".
Деталі: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в будинок влучила ракета.
Дослівно Кличко: "У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди".
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