У Європі вимикають російські канали та вмикають українського єдиного мовника Суспільство | 28-02-2022, 23:09 0 164 У Європі вимикають російські канали та вмикають українського єдиного мовника



Міжнародні та локальні провайдери вимикають російські новинні телеканали, при цьому ввімкнули в етери український маратон "єдиних новин".



Про це повідомила пресслужба 1+1 media.



Раніше Мінкульт та українські медійні групи закликали міжнародних телевізійних провайдерів вимкнути російські новинні канали. На запит уже відгукнулося понад 20 локальних провайдерів з Польщі, Австралії, Словаччини, Чехії, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Болгарії, Німеччини, а також представники міжнародних корпорацій.



З 26 лютого вони почали вимикати пропагандистські канали на супутнику, в кабельних мережах, OTT-платформах та на інших ресурсах. Натомість багато провайдерів на своїх частотах запустили маратон "Єдині новини" – консолідований етер українських телеканалів, що мовлять про війну та агресію РФ.



"На сьогодні понад 20 компаній, які мають колосальну аудиторію, відмовилися від трансляції російських ТВ-каналів. З багатьма ми ще в перемовинах і впевнені, що результат буде позитивний. Війна ведеться на декількох фронтах і ми готові наносити непоправних втрат на інформаційному", – коментують в 1+1 media.



Нагадуємо:



Міністерство культури та українські медійні групи закликають міжнародних телевізійних провайдерів вимкнути російські новинні канали.