Біатлоніст Євген Малишев загинув в бою з окупантами Суспільство | 02-03-2022, 02:04 0 73 Під Харковом під час бою з російськими окупантами загинув біатлоніст Євген Малишев.





Джерело: biathlonfua



Деталі: Два роки тому біатлоніст входив до національної збірної команди серед юніорів.



19-річний спортсмен загинув, захищаючи від загарбників своє рідне місто.



10 березня Євгену мало виповнитися 20 років.



Він проходив службу в ЗСУ за контрактом



Світла пам’ять герою.