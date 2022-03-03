"Буду молитися за вас": СБУ дозволила окупанту поговорити з дружиною Суспільство | 02-03-2022, 12:55 0 177 В Службі безпеки України наголошують, що українські захисники не тільки знищують російські війська, але руйнують їхні стереотипи.



Джерело: СБУ



Деталі: На відео, оприлюдненого спецслужбою, поранений російський солдат зізнається дружині, що не очікував такого ставлення від Українського народу.



Він – єдиний, хто вижив із цілого взводу російських загарбників. Коли його знайшли, то врятували, зробили операцію і ставляться по-людськи.



"Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна!"– запевняє українців дружина російського солдата.



Окупант попросив дружину зв'язатися з керівництвом військової частини і розповідати правду про звірства РФ та геноцид мирного населення в Україні.









Дослівно: "Поширюйте це відео! Нехай родичі російських "визволителів" дізнаються, де "служать" і кого вбивають їхні сини й чоловіки.



Бо в Україні на окупантів чекають лише смерть і свинець!".