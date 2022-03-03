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"Буду молитися за вас": СБУ дозволила окупанту поговорити з дружиною

Суспільство | 02-03-2022, 12:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 177 177    
В Службі безпеки України наголошують, що українські захисники не тільки знищують російські війська, але руйнують їхні стереотипи.

Джерело: СБУ

Деталі: На відео, оприлюдненого спецслужбою, поранений російський солдат зізнається дружині, що не очікував такого ставлення від Українського народу.

Він – єдиний, хто вижив із цілого взводу російських загарбників. Коли його знайшли, то врятували, зробили операцію і ставляться по-людськи.

"Я буду молитися за вас, люди, буду все життя вам вдячна!"– запевняє українців дружина російського солдата.

Окупант попросив дружину зв'язатися з керівництвом військової частини і розповідати правду про звірства РФ та геноцид мирного населення в Україні.




Дослівно: "Поширюйте це відео! Нехай родичі російських "визволителів" дізнаються, де "служать" і кого вбивають їхні сини й чоловіки.

Бо в Україні на окупантів чекають лише смерть і свинець!".
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