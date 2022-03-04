Ліквідують радіо і сайт "Ехо Москви" Суспільство | 03-03-2022, 10:27 0 149 Головний редактор "Еха Москви" повідомив про ліквідацію радіоканалу та сайту.



Джерело: Венедіктов у Telegram



Пряма мова: "Більшістю голосів Ради Директорів Ехо Москви прийняте рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту Ехо Москви".