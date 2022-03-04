Вибухи в Києві: протиповітряна оборона збила ворожі об’єкти – Нацполіція Суспільство | 03-03-2022, 10:30 0 161 За попередньою інформацією, звуки вибухів у Києві вночі спричинило те, що сили ППО збили російські повітряні об'єкти.



Джерело: Національна поліція, цитує Суспільне



Деталі: Вибухи в Києві чули у різних районах, а перед цим пролунав сигнал повітряної тривоги.



Дослівно: "Під час моніторингу інтернет-ресурсів встановлено інформацію, що в ніч з 2 на 3 березня у м. Києві відбулося декілька вибухів (3-4 вибухи).



Заявки від населення до ДСНС не надходили.



За попередньою інформацією повітряні об’єкти були збиті силами ППО.



Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється".