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На Одесу йдуть ворожі кораблі в супроводі ракетних катерів – Міноборони
|Суспільство | 03-03-2022, 10:33
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|Міністерство оборони повідомляє про ситуацію щодо російського вторгнення в Україну, зокрема в повідомленні йдеться про те, що на Одесу рухаються ворожі кораблі у супроводі ракетних катерів.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса".
Нагадаємо: Біля Баловного ЗСУ знищили ворожий десант.
Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.
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