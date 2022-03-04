На Одесу йдуть ворожі кораблі в супроводі ракетних катерів – Міноборони Суспільство | 03-03-2022, 10:33 0 182 Міністерство оборони повідомляє про ситуацію щодо російського вторгнення в Україну, зокрема в повідомленні йдеться про те, що на Одесу рухаються ворожі кораблі у супроводі ракетних катерів.



Джерело: Міноборони



Дослівно: "В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса".



Нагадаємо: Біля Баловного ЗСУ знищили ворожий десант.



Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.