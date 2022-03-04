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У Німеччині розглядають додаткові поставки зброї Україні
|Суспільство | 03-03-2022, 10:39
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|Німецький Бундесвер розглядає можливість постачання Україні додаткового озброєння з власних запасів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
"Українські збройні сили надіслали до НАТО дуже довгий список – від медичних матеріалів до боєприпасів до транспортних засобів", – сказав генеральний інспектор Бундесверу Еберард Цорн.
"Подивимось, що ще ми можемо надати" - додав він.
Цорн наголосив на важливості військової підтримки України. "Всі західні партнери постачають зброю, техніку та боєприпаси. Це дуже багато разом. Якщо цілі досягне хоча б половина зенітної зброї, це може змінити гру" - сказав він.
За словами генерального інспектора, Німеччина також могла б перекинути додаткові сили на східний фланг НАТО, розгорнувши приблизно від 150 до 200 додаткових морських піхотинців.
Як повідомлялося, в Україну прибула зброя з Німеччини - 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 зенітних ракет типу "Стінгер".
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