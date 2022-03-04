ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині Суспільство | 03-03-2022, 12:48 0 120 Прикордонники спільно з підрозділами Збройних сил вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.



Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook



Пряма мова Данілова: "2022 рік… На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.



Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України!".