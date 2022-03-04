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ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
|Суспільство | 03-03-2022, 12:48
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|Прикордонники спільно з підрозділами Збройних сил вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook
Пряма мова Данілова: "2022 рік… На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині.
Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України!".
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