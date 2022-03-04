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Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
|Суспільство | 03-03-2022, 12:49
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|Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6500 грн без жодних умов.
Про це він сказав у зверненні.
"Наш уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз, через війну, там, де бойові дії, кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6500 грн без жодних умов", - сказав Зеленський.
"Спеціально наголошую для українців старшого віку - попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій, проіндексованих пенсій, як це і має бути згідно законодавства", - підкреслив президент.
З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%, додав Зеленський.
"Гроші уже пішли у банки, усі виплати будуть проведені повністю", - запевнив він.
Економічна правда
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