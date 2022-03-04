На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ Суспільство | 03-03-2022, 12:53 0 112 На усіх пунктах пропуску на західному кордоні України на ранок 3 березня фактично немає черг на виїзд.



Як пише "Європейська правда", про це повідомила Держприкордонслужба, наводячи дані станом на 9 годину ранку.



Так, на пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця" та "Шегині" на виїзд до Польщі немає черг ні з легкових автомобілів, ні пішоходів; на пп "Грушів" очікували 50 пішоходів; на пп "Краківець" - 30 пішоходів.



На пунктах пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" до Словаччини черг немає, на пункті "Малі Селменці" у черзі очікували близько 20 пішоходів.



На усіх пунктах виїзду до Угорщини, Румунії та Молдови немає черг ні з пішоходів, ні з автомобілів.



За оцінками ООН, з початку масштабної війни РФ проти України за кордон виїхали близько мільйона українців.



У Польщі на 2 березня оцінювали кількість прийнятих українців у 450 тисяч, до Румунії виїхали близько 139 тисяч.