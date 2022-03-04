"Непридатні для інвестицій": Лондон зупиняє торги російських компаній, їх виключають з індексів Суспільство | 03-03-2022, 13:24 0 120 "Непридатні для інвестицій": Лондон зупиняє торги російських компаній, їх виключають з індексів



Лондонська біржа зунила торги акціями 27 емітентів із вагомими зв’язками з Росією, Morgan Stanley виключив їх з індексів країн, що розвиваються, адже країна тепер "не придатна до інвестицій".



Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву LSE в четвер, заява Morgan Stanley.



Серед компаній, які виключені з торгів на біржі – En+, Сбєрбанк, Газпром, Лукойл і Полюс. LSE повідомилв, що їхнє виключення з торгів пов'язано з війною в Україні.



Індексний бізнес LSE, FTSE Russell, заявив, що російські акції будуть вилучені з усіх його індексів акцій після початку торгів 7 березня. Financial Times пише, що такий крок знаменує собою різкий розрив з останніми двома десятиліттями, коли Лондон став основним офшорним центром для ведення бізнесу російських компаній і олігархів.



FTSE Russell заявив, що складові російського індексу, які котируються на Московській біржі, будуть вилучені за нульовою вартістю. Будь-які російські глобальні депозитарні розписки — сертифікати, які дозволяють інвесторам робити ставки на російські акції на світових ринках — також будуть видалені з нульовою вартістю.



Крім того, за пісумками консультацій, проведених MSCI, інвестори назвали російські активи "непридатними для інвестицій" та закликали вилучити російські цінні папери з індексів Morgan Stanley для ринків, що розвиваються.



Нагадуємо:



Нью-Йоркська фондова біржа та фондова біржа Nasdaq вирішили тимчасово призупинити торгівлю акціями компаній, базованих у Росії, на тлі агресії цієї країни проти України.