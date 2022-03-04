|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Єдиний канал, який сповіщатиме про повітряну тривогу, – телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ»
|Суспільство | 03-03-2022, 17:35
| 0 130
|
|Від сьогодні в соцмережах сповіщатиме про повітряну тривогу виключно телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ». Також мешканці можуть встановити та використовувати застосунок «Повітряна тривога».
Долучитись до телеграм-каналу «Оповіщення ЦЗ» можна тут: https://t.me/dczloda.
Застосунок «Повітряна тривога» оперативно інформуватиме мешканців областей про початок та закінчення тривоги. Також користувачі отримуватимуть сповіщення про різні види тривог цивільної оборони (повітряна, хімічна, техногенна тощо).
Як користуватись?
Завантажте застосунок у Google Play Market (https://bit.ly/3K5TQZH) або AppStore (https://apple.co/3Mbe99S);
Надайте дозвіл на всі сповіщення та попередження;
Оберіть область, в якій хочете бути проінформованими про сповіщення;
Слідкуйте за початком та закінчення повітряних тривог.
Додаток доступний для таких областей: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.
Застосунок не вимагає реєстрації, персональних даних та не використовує геолокацію. Також він працює у «сплячому» та беззвучному режимах смартфона.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні...
|04-03-2022, 03:04
| >>>
|Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 4 березня...
|04-03-2022, 03:00
| >>>
|Встановлення цін в Україні у валюті є аморальним – НБУ...
|03-03-2022, 17:57
| >>>
|Колона російської техніки зайшла в Енергодар, на блокпосту йде бій – мер...
|03-03-2022, 17:52
| >>>
|Єдиний канал, який сповіщатиме про повітряну тривогу, – телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ»...
|03-03-2022, 17:35
| >>>
|"Непридатні для інвестицій": Лондон зупиняє торги російських компаній, їх виключають з індексів...
|03-03-2022, 13:24
| >>>
|На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ...
|03-03-2022, 12:53
| >>>
|