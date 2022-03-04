Колона російської техніки зайшла в Енергодар, на блокпосту йде бій – мер Суспільство | 03-03-2022, 17:52 0 160 Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що близько 100 одиниць військової росіян зайшли у місто, жителі намагаються чинити спротив, триває бій на блокпосту.



Джерело: енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram



Деталі: О 16:46 мер повідомив, що на Енергодар "суне ворожа колона більше 100 одиниць важкої техніки", попросив негайно залишити вулиці, не користуватися ліфтами, відійти від вікон у квартирах.



О 16:51 Орлов повідомив: "Близько 100 одиниць ворожої броньованої техніки тільки що зайшли в місто Енергодар. Їм чинить спротив мирне населення. Було відкрито вогонь по мирному населенню. Енергодару".







Деталі: Також Орлов повідомив, що "на блокпосту триває бій, українці "роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов".



За попередньою інформацію на бульварі Каштановий і вулиці Молодіжна під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, уточнюється. На бульварі Каштановий через влучення в будинок пожежа в квартирі на 7 поверсі.