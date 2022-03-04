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Встановлення цін в Україні у валюті є аморальним – НБУ
|Суспільство | 03-03-2022, 17:57
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|Національний банк засуджує рішення бізнесу та людей у нинішній складній ситуації встановлювати ціни на товари та послуги в іноземній валюті, зокрема в доларах чи євро.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним. Такі дії не лише аморальні в умовах війни, а й є прямим порушенням законодавства", – йдеться у повідомленні.
НБУ нагадав, що гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, і її мають приймати всі фізичні та юридичні особи без будь-яких обмежень на всій території країни та за всіма видами платежів.
Регулятор уточнив, що йому, зокрема, стало відомо про випадки встановлення в Україні цін на оренду житла в євро, що порушує закон.
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