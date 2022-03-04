   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 04/03/2022 Російські окупанти виснажують свій бойовий потенціал – Міноборони...>> Зеленський провів ротації у керівництві СБУ...>> США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні...>> Чеські зброярі передали для України свою продукцію...>> Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 4 березня...>> У Вашингтоні біля посольства України заарештували двох чоловіків зі зброєю...>> Вибух на ЗАЕС буде в 10 разів страшнішим за Чорнобиль – Кулеба...>> Встановлення цін в Україні у валюті є аморальним – НБУ...>> Колона російської техніки зайшла в Енергодар, на блокпосту йде бій – мер...>> Контролери ЛМКП «Львівводоканал» знімають показники будинкових лічильників...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
День єднання: Зеленський заявив, що українців об'єднує бажання жити в мирі...
 >>> 
Підстав для введення воєнного стану немає – Резніков...
 >>> 
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
До 7 років за ґратами засуджено мешканця Самбірщини за смерть батька...
08-02-2022, 17:27  >>> 
Довічне позбавлення волі за подвійне вбивство – мешканцю Стрийщини винесено вирок...
04-02-2022, 19:09  >>> 
17 людей померли від отруєного кокаїну в Буенос-Айрес, понад 50 — у лікарні...
03-02-2022, 07:25  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих...
22-02-2022, 09:22  >>> 
Головний лікар Англії: Очікуємо появу нових Covid-варіантів, стійких до вакцин...
22-02-2022, 07:35  >>> 
Південна Корея — у п'ятірці країн-лідерів за щоденною захворюваністю на Covid-19...
18-02-2022, 07:27  >>> 

США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні

Суспільство | 04-03-2022, 03:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
Деякі українці в США зможуть тимчасово залишитися в країні.
США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні

Джерело: AP

Деталі: У межах федеральної програми, відомої як тимчасовий захищений статус, українці можуть залишатися у США на термін до 18 місяців. Щоб мати право на захист, люди повинні перебувати в США як мінімум із 1 березня.

Програма призначена для людей, які рятуються втечею від тривалих збройних конфліктів, екологічних катастроф або надзвичайних тимчасових умов.

За даними Інституту міграційної політики, неупередженого аналітичного центру, скористатися програмою можуть до 30 тисяч українців.

Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Н. Майоркас заявив, що "умисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до війни, безглуздого насильства", яке змусило українців "шукати притулку в інших країнах".

Раніше понад 177 організацій підписали листа, надісланого до адміністрації Байдена минулого тижня, з проханням надати допомогу українцям.

Кріш О’Мара Віньяраджа, президент та головний виконавчий директор Лютеранської служби імміграції та біженців, назвала це "конкретним проявом солідарності з українським народом". Вона сказала, що захист українських сімей від депортації — це "найменше, що ми можемо зробити в умовах російського наступу, націленого на мирних мешканців та громадянську інфраструктуру".
   Новини по темі: Суспільство
США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні...
04-03-2022, 03:04  >>> 
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 4 березня...
04-03-2022, 03:00  >>> 
Встановлення цін в Україні у валюті є аморальним – НБУ...
03-03-2022, 17:57  >>> 
Колона російської техніки зайшла в Енергодар, на блокпосту йде бій – мер...
03-03-2022, 17:52  >>> 
Єдиний канал, який сповіщатиме про повітряну тривогу, – телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ»...
03-03-2022, 17:35  >>> 
"Непридатні для інвестицій": Лондон зупиняє торги російських компаній, їх виключають з індексів...
03-03-2022, 13:24  >>> 
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ...
03-03-2022, 12:53  >>> 
   АктуальноАктуально
Чеські зброярі передали для України свою продукцію...
04-03-2022, 03:02  >>> 
Вибух на ЗАЕС буде в 10 разів страшнішим за Чорнобиль – Кулеба...
04-03-2022, 02:58  >>> 
Над Києвом вночі збили російські ракети, жертв та руйнувань немає...
03-03-2022, 17:18  >>> 
   ПолітикаПолітика
Російські окупанти виснажують свій бойовий потенціал – Міноборони...
04-03-2022, 03:07  >>> 
Зеленський провів ротації у керівництві СБУ...
04-03-2022, 03:05  >>> 
У Вашингтоні біля посольства України заарештували двох чоловіків зі зброєю...
04-03-2022, 02:59  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Армія РФ поставила блокпости на в'їздах у Херсон, але місто не здали – мер...
01-03-2022, 12:47  >>> 
Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink...
27-02-2022, 01:08  >>> 
УЄФА хоче розірвати партнерство з "Газпромом"...
26-02-2022, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні...
04-03-2022, 03:04  >>> 
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 4 березня...
04-03-2022, 03:00  >>> 
Встановлення цін в Україні у валюті є аморальним – НБУ...
03-03-2022, 17:57  >>> 
   ВладаВлада
Уряд України перезавантажує «гарячу лінію» для оперативного збору запитів з гуманітарних питань...
02-03-2022, 12:38  >>> 
"Нормандські радники" не ухвалили жодного документу — перемовини тривали понад 8 годин...
11-02-2022, 07:25  >>> 
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
   КультураКультура
159 нобелівських лауреатів підписали лист на підтримку України...
02-03-2022, 02:46  >>> 
Помер український режисер Геннадій Тарасуль...
09-02-2022, 07:41  >>> 
МОН скасувало наказ про перевибори у Могилянці...
04-02-2022, 01:51  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
03:07 Російські окупанти виснажують свій бойовий потенціал – Міноборони
03:05 Зеленський провів ротації у керівництві СБУ
03:04 США дозволять деяким українцям тимчасово залишитись у країні
03:02 Чеські зброярі передали для України свою продукцію
03:00 Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 4 березня
02:59 У Вашингтоні біля посольства України заарештували двох чоловіків зі зброєю
02:58 Вибух на ЗАЕС буде в 10 разів страшнішим за Чорнобиль – Кулеба
17:57 Встановлення цін в Україні у валюті є аморальним – НБУ
17:52 Колона російської техніки зайшла в Енергодар, на блокпосту йде бій – мер
17:46 Контролери ЛМКП «Львівводоканал» знімають показники будинкових лічильників

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования