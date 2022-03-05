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На Одещині шукають пілота збитого ворожого літака - ВМС

Суспільство | 04-03-2022, 10:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 134 134    
На Одещині розшукують пілота, який катапультувався з підбитого літака.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури.

Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують".

Деталі: 3 березня міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан повідомив, що на Одещині була спроба атакувати військову частину, збили літак – із нього вистрибнув парашутист.
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