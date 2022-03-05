На Одещині шукають пілота збитого ворожого літака - ВМС Суспільство | 04-03-2022, 10:41 0 134 На Одещині розшукують пілота, який катапультувався з підбитого літака.



Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook



Дослівно: "Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури.



Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують".



Деталі: 3 березня міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан повідомив, що на Одещині була спроба атакувати військову частину, збили літак – із нього вистрибнув парашутист.