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На Одещині шукають пілота збитого ворожого літака - ВМС
|Суспільство | 04-03-2022, 10:41
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|На Одещині розшукують пілота, який катапультувався з підбитого літака.
Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури.
Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують".
Деталі: 3 березня міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан повідомив, що на Одещині була спроба атакувати військову частину, збили літак – із нього вистрибнув парашутист.
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