"Усі російські державні телеканали зламано" – Anonymous Суспільство | 07-03-2022, 02:13 0 251 Хакери Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.



Джерело: Anonymous у Twitter



Пряма мова: "Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi (типу Netflix) і телеканали (трансляцію – ред.) у прямому ефірі "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України".



"Усі російські державні телеканали зламано".



Деталі: На відео показано замість трансляції РосТБ кадри війни в Україні.



Також Anonymous у Twitter опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що "звичайні росіяни проти війни" в Україні та заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.



"Ми – звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України.



Росія та росіяни проти війни!





Ця війна розв'язана злочинним, авторитарним режимом Путіна від імені простих громадян РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні", – сказано в повідомленні.





Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.



Передісторія:



Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.

Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.

26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України.

5 березня російська влада погрожувала компанії Apple великими штрафами через те, що на її мапах для користувачів російське міністерство оборони позначене як "Міністерство Фашизму Російської Федерації". Однак, перед цим 1 березня Apple припинила продаж своїх продуктів на російській території та відключила систему оплати Apple Pay для російських користувачів.