Росіяни вдарили ракетою по Тузлах на Одещині Суспільство | 07-03-2022, 02:18 0 174 Росіяни з моря завдали ракетного удару по Тузлах (Білгород-Дністровський район Одеської області).



Джерело: речник регіонального штабу Сергій Братчук у TG



Деталі: Удар завданий по об’єктах критичної інфраструктури.



Наразі відомо, що постраждалих немає.