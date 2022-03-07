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Росіяни накрили Миколаїв зі "Смерчів", влучили у житлові будинки

Суспільство | 07-03-2022, 10:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 109 109    
По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: "Суспільне Миколаїв" в TG, "Держспецзв’язку" в TG, ГУ ДСНС України у Миколаївській області в FB

Деталі: Атака сталася о 05:15.

Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Оновлено: Згодом в ДСНС повідомили, що ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Зокрема виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").



За попередньою інформацією, по місту били з РСЗО "Смерч".
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