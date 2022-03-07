Росіяни накрили Миколаїв зі "Смерчів", влучили у житлові будинки Суспільство | 07-03-2022, 10:18 0 109 По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню.



Джерело: "Суспільне Миколаїв" в TG, "Держспецзв’язку" в TG, ГУ ДСНС України у Миколаївській області в FB



Деталі: Атака сталася о 05:15.



Інформації про наслідки атаки наразі немає.



Оновлено: Згодом в ДСНС повідомили, що ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Зокрема виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").







За попередньою інформацією, по місту били з РСЗО "Смерч".