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Росіяни накрили Миколаїв зі "Смерчів", влучили у житлові будинки
|Суспільство | 07-03-2022, 10:18
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|По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню.
Джерело: "Суспільне Миколаїв" в TG, "Держспецзв’язку" в TG, ГУ ДСНС України у Миколаївській області в FB
Деталі: Атака сталася о 05:15.
Інформації про наслідки атаки наразі немає.
Оновлено: Згодом в ДСНС повідомили, що ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Зокрема виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").
За попередньою інформацією, по місту били з РСЗО "Смерч".
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