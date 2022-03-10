У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України Суспільство | 09-03-2022, 02:45 0 208 Під час авіаударів у Сумах загинули чемпіон України із самбо Артем Прийменко і вся його сім’я.





Джерело: тренер із Сум Євген Леоненко у Facebook



Пряма мова: "Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення у м.Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. – неоднаразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо.



…разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл".





Нагадаємо: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що після 23 години 7 березня ворог на Суми і район скинув авіабомби, а також обстріляв Охтирку.