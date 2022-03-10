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У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України
|Суспільство | 09-03-2022, 02:45
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|Під час авіаударів у Сумах загинули чемпіон України із самбо Артем Прийменко і вся його сім’я.
Джерело: тренер із Сум Євген Леоненко у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення у м.Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. – неоднаразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо.
…разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл".
Нагадаємо: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що після 23 години 7 березня ворог на Суми і район скинув авіабомби, а також обстріляв Охтирку.
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