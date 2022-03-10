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НБУ рекомендує не вивозити готівкову гривню за кордон
|Суспільство | 09-03-2022, 09:37
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|Національний банк рекомендує українцям, що мають намір евакуюватися за кордон, не вивозити з собою готівкову гривню, а внести її на свої карткові рахунки в Україні.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Нацбанку.
Зробити це можна у відділенні банку, маючи з собою паспорт або через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки.
За словами НБУ, українці за кордоном можуть безготівково сплачувати за товари та послуги за допомогою платіжних карток, емітованих українськими банками, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.
Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим українським банком-емітентом (а не курсом готівкового обміну).
"Громадяни, які залишили країну, маючи з собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або вимушені здійснювати такий обмін майже за безцінь. Національний банк розуміє цю проблему та вже працює над її вирішенням із центральними банками сусідніх країн", – повідомив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.
НБУ не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема лімітів щодо сум здійснення операцій із використанням платіжних карток за кордоном.
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